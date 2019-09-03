Франция ждет сложных переговоров с Британией по вопросам рыбалки и транспорта после Brexit

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) без сделки с Брюсселем является наиболее вероятным сценарием, в связи с чем Франция уже готовится к трудным переговорам с британскими коллегами по самому широкому кругу тем, включая транспорт и раздел зон рыбной ловли. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан журналистам дипломатического пула.

"Это [выход без сделки] является наиболее вероятной гипотезой. Неизбежно это принесет неудобства. Будут напряженные [переговоры] по ряду тем, например о рыбной ловле", - приводит его слова AFP. Глава МИД отметил, что "в какой-то момент [Brexit без сделки] потребует обсуждения, хотя бы в контексте посадки самолетов или [движения поездов] Евростар".

Ле Дриан напомнил о твердой позиции Парижа по вопросу очередного продления сроков Brexit, подчеркнув, что "при нынешнем положении вещей такой вопрос не ставится". В то же время он допустил изменение ситуации в случае проведения досрочных выборов в стране.

Министр не случайно упомянул рыбалку: в августе 2018 года между рыбаками из Франции и Великобритании разгорелся конфликт по вопросу сроков вылова морских гребешков в проливе Ла-Манш. Разногласия переросли в прямые столкновения судов на море, для урегулирования кризиса потребовалось вмешательство властей обеих стран. Так называемые гребешковые войны вспыхнули между французскими и британскими рыбаками еще 15 лет назад.

Правящая в Великобритании Консервативная партия утратила во вторник рабочее большинство в парламенте страны после того, как ее ряды покинул очередной депутат, бывший замминистра юстиции Филипп Ли. Это произошло накануне предстоящих позднее во вторник парламентских дебатов по вопросу о недопущении выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях Brexit. Как считают британские политические обозреватели, Джонсон может запустить процедуру объявления досрочных выборов, если оппозиция одержит верх, добившись отсрочки Brexit или наложив запрет на Brexit без сделки.