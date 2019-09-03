В Италии назвали "мыльным пузырем" новые публикации по делу о деньгах из России

РИМ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новой провокацией и "мыльным пузырем" назвали в итальянской партии "Лига" очередные журналистские публикации о предполагаемом финансировании партии бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини из РФ. Как заявил корреспонденту ТАСС во вторник депутат "Лиги" Вито Коменчини, попытка раздуть скандал на несуществующих фактах используется для политических манипуляций.

"Совершенно очевидно, что эти публикации - всего лишь новая провокация, которая используется для политических манипуляций, чтобы ударить по "Лиге", которая борется с брюссельской бюрократией. Это попытка отвлечь от настоящих проблем, от правительства, которое Италии навязывают европейские технократы", - сказал Коменчини.

Американское издание BuzzFeed выпустило новую публикацию по делу о предполагаемом финансировании "Лиги" из РФ, по факту которого прокуратура Милана начала расследование. Главным подозреваемым проходит президент ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини, один из соратников Сальвини. Запись якобы его разговора с двумя россиянами, в ходе которого обсуждалась возможная схема получения дивидендов от сделки о покупке топлива, была распространена тем же издательством несколько месяцев назад. В понедельник оно раскрыло имена двух россиян, которые участвовали в переговорах. Это некие Андрей Харченко и Илья Якунин. Имя последнего уже фигурировало ранее, и его СМИ называли переводчиком.

С итальянской стороны присутствовали также адвокат Джанлука Меранда и финансовый консультант Франческо Ваннуччи, которые также проходят фигурантами расследования прокуратуры Милана. И Савоини, и Меранда, и Ваннуччи отрицают, что совершали какие-либо незаконные действия.

"Все это простой мыльный пузырь", - сказал Коменчини, напомнив, что именно с публикации в BuzzFeed начался нашумевший скандал "рашагейт" в США, однако в итоге никаких доказательство связей президента Дональда Трампа с Россией выявлено не было. "Могут искать где угодно, не найдут ничего, потому что нечего искать. Мы не получали ни одного рубля, евро или доллара. Наша партия финансируется за счет поддержки ее сторонников", - указал депутат.

Сальвини неоднократно отрицал, что его партия могла получать какое-то финансирование из России. Будучи вице-премьером и главой МВД, он отказался давать разъяснения по этому делу в парламенте, пояснив, что "отсутствует предмет для объяснения". Тем не менее, это дело получило достаточно широкий резонанс и дало поводы для нападок на лидера одной из двух правящих партий не только со стороны оппозиции, но и союзников по коалиции. Вскоре последовал правительственный кризис, к которому подтолкнули заявления Сальвини, потребовавшего проведения новых выборов в отсутствии парламентского большинства. Сейчас "Лига" переходит в оппозицию.

Примечательно, что новая публикация BuzzFeed, основанная исключительно на журналистских расследованиях, появилась накануне рассмотрения в суде ходатайства Савоини о незаконности примененных к нему следствием действий - конфискация личных вещей (телефона, компьютера и проч.) и обыск. Как указывают его адвокаты, следствие не обладает никакими фактами и опирается исключительно на материалы журналистского расследования не только BuzzFeed, но и итальянского еженедельника l'Espresso, который ранее публиковал статьи на эту же тему.