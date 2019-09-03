Рада поддержала направление в Конституционный суд проекта о лишении мандата за прогулы

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады направили в Конституционный суд Украины (КСУ) инициативу президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий депутатов за прогулы и нарушение процедуры персонального голосования. Таким образом, положено начало процедуре внесения соответствующих изменений в Основной закон страны.

Направление документа в КСУ поддержали во вторник в первом чтении 279 депутатов при 226 минимально необходимых.

Проект закона "О внесении изменений в статью 81 конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" авторства Зеленского предусматривает, что, помимо традиционных причин прекращения полномочий депутата (смерть, собственное желание, роспуск парламента и т.д.), предлагается отзыв его мандата за "кнопкодавство". При этом ответственность наступает не только, когда он сам за кого-то голосует, но и если разрешает коллеге отдать голос за себя. Кроме того, законодательство предлагается дополнить нормой о том, что депутат останется без мандата, если в течение одной сессии без уважительных причин пропустит треть заседаний Рады или комитета, в котором работает.

В проекте закона также прописана норма, которой предусмотрено, что депутат, желающий добровольно сложить мандат, прекращает полномочия сразу после своего публичного заявления на заседании парламента. До сих пор действует норма, по которой для прекращения работы в Раде по собственной инициативе после заявления депутата должны проголосовать его коллеги.

Согласно законодательству Украины, после направления законопроекта главы государства в Конституционный суд и получения там вывода о соответствии его Основному закону страны Верховная рада получает право рассмотреть документ в первом чтении и принять его простым большинством, то есть не менее 226 голосов депутатов. После этого уже на следующей сессии парламента инициатива рассматривается во втором чтении и считается принятой, если ее поддержит конституционное большинство - не менее 300 депутатов.