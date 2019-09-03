Президент Мексики пообещал увеличить расходы на безопасность

МЕХИКО, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Мексики в 2020 году намерены тратить на борьбу с преступностью больше, чем в настоящее время. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Расходы на обеспечение безопасности вырастут", - сказал глава государства. Он считает, что в Мексике недостаточно сотрудников правоохранительных органов. "Не хватает 40% полицейских, в сфере безопасности нельзя добиться прогресса, если у нас нет столько личного состава, сколько необходимо", - добавил Лопес Обрадор. Он не уточнил, насколько будет увеличена соответствующая статья расходов бюджета.

Глава государства 20 августа признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти "смогли стабилизировать ситуацию", но "не добились снижения числа преступлений". 1 сентября Лопес Обрадор назвал борьбу с преступностью своей главной задачей.