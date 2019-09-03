Юнкер и Туск пообещали новому премьеру Украины помощь ЕС в проведении реформ

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск поздравили Алексея Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины и пообещали ему твердую помощь Евросоюза в проведении реформ. Об этом говорится в совместном письме Туска и Юнкера, направленном во вторник в Киев, текст которого опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

"Евросоюз привержен продолжению поддержки Украины в проведении реформ, которых ожидают ее граждане. Вы можете рассчитывать на нашу последовательную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в письме. В нем также подчеркивается, что Евросоюз "остается привержен мирному урегулированию конфликта на востоке Украины" и "непреклонен в своем непризнании" воссоединения Крыма с Россией.

Туск и Юнкер также призвали совместными усилиями воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации и свободной торговле на благо граждан Украины и ЕС, и пожелали Гончаруку успешного срока на посту премьера.