СМИ: Могерини посетит с визитом Кубу на следующей неделе

ГАВАНА, 3 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на следующей неделе осуществит официальный визит в Гавану и примет участие в заседании Совета Куба - ЕС, которое состоится в столице карибской страны 9 сентября. Об этом во вторник сообщило государственное телевидение Кубы.

Отмечается, что Могерини проведет встречу с главой МИД страны Бруно Родригесом Паррильей и обсудит вопросы, имеющие двусторонний интерес, противодействие торгово-экономическому эмбарго США против острова, а также действие закона Хелмса-Бёртона, который позволяет американским гражданам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, национализированную в прошлом веке.

Предыдущая встреча Паррильи и Могерини состоялась в конце мая в Брюсселе. Евросоюз выступает против экстерриториального применения односторонних мер в отношении Кубы и считает их противоречащими международному праву. Власти ЕС неоднократно заявляли, что будут защищать интересы своих компаний, работающих на острове.