СМИ: в "Движении "5 звезд" заявили о завершении правительственного кризиса в Италии

ТАСС, 3 сентября. Сторонники итальянской партии "Движение "5 звезд" в ходе голосования в интернете поддержали создание в коалиции с Демократической партией (ДП) правительства во главе с Джузеппе Конте. Об этом сообщил во вторник телеканал Rainews24.

Лидер "Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил по итогам голосования о завершении правительственного кризиса, возникшего с связи с распадом коалиции между его политической силой и партией "Лига" во главе с Маттео Сальвини. "Менее чем за месяц правительственный кризис был разрешен", - заявил Ди Майо. По его данным, в поддержку создания коалиции с демократами высказались 79,3% участников голосования, против - 20,7%. Свое мнение по этому вопросу высказали более 79 тыс. сторонников этой политической силы.

В ходе онлайн-голосования вопрос был сформулирован следующим образом: "Согласны ли вы с тем, чтобы "Движение "5 звезд" вошло в кабмин во главе с Джузеппе Конте наряду с Демпартией?". Опрос не имел официального и определяющего характера для переговоров, ведущихся по мандату главы государства, говорят специалисты конституционного права.

Правительственный кризис в Италии разразился после того, как Сальвини 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов. 20 августа Конте подал в отставку с поста итальянского премьера, но продолжал выполнять свои обязанности. На прошлой неделе президент Италии Серджо Маттарелла передал мандат на формирование правительства Конте после того, как входившее в бывшее коалиционное большинство с "Лигой" "Движение" договорилось с бывшими оппонентами из ДП о формировании альтернативного парламентского большинства, которое поддержало бы новый кабмин. Представители ДП заявили, что процесс переговоров о программе успешно закончен. Ожидается, что Конте в среду может представить список кабинета Маттарелле.