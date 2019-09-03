Комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили два беспилотника террористов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Комплексы противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили во вторник два ударных беспилотника боевиков. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, два маневрирующих аппарата, которые приближались к базе с северо-запада, были обнаружены около 21:20 мск.

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях", - сказали в министерстве. Как отметили в Минобороны, пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет, она продолжает функционировать в плановом режиме.

Предыдущая попытка налета с помощью беспилотников на авиабазу Хмеймим была предпринята террористами 11 августа. Тогда в налете участвовали шесть маневрирующих аппаратов, все они также были уничтожены российскими средствами ПВО.

Ранее самолеты ВКС РФ неоднократно наносили точечные авиаудары по объектам боевиков, на которых кустарно собирались беспилотные летательные аппараты и хранились запчасти к ним.

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