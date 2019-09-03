В США предложили создать министерство мира

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила создать в стране новое ведомство - министерство мира. Как отмечается в опубликованной во вторник в газете The Washington Post статье политика, оно должно заняться решением проблемы укоренившейся в американском обществе культуры насилия.
"Я предлагаю, чтобы Министерство мира США координировало и взяло под свой контроль деятельность, направленную на разрешение конфликтов, осуществление реституционного правосудия, предотвращение насилия, создание системы образования, которая помогает справляться с пережитыми травмами", - написала она. Согласно плану политика, новое ведомство для этих целей должно подготовить "тысячи миротворцев". "Мы приложим все усилия для того, чтобы продвигать культуру мира как у нас в стране, так и за рубежом", - заявила участница предвыборной гонки.
По мнению Уильямсон, участившиеся случаи насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах являются симптомом более глубокой проблемы. "Как отдельные люди американцы вовсе не агрессивны, но нельзя отрицать, что мы живем в культуре насилия", - считает политик. "В нашей политике регулирования владения огнестрельным оружием главенствующая роль отдается не воле народа или интересам обеспечения безопасности людей, а прибыли компаний, занимающихся производством вооружения", - отметила она. "Горькая правда, которую Америка должно признать, заключается в том, что наше общество не просто погрузилось в насилие, мы попались на его крючок. И в самых разных сферах существуют те, кто зарабатывает миллиарды долларов на том, чтобы мы никогда не выбрались из этой ситуации. Пока мы не поймем это, насилия будет только больше", - убеждена Уильямсон.
Участница президентской гонки обратила внимание на то, что при объеме "военных расходов почти в $740 млрд всего $40 млрд предлагается выделить на деятельность Государственного департамента США". "Очевидно, что мы чрезмерно полагаемся на грубую физическую силу и все меньше - на духовную силу", - считает Уильямсон. "Наша политика в сфере охраны окружающей среды является жестокой по отношению к Земле. Наша система уголовного правосудия - жестокой в отношении небелого населения. Наша экономическая система - жестокой в отношении бедных. <...> Наше же правительство как косвенно, так и прямо проявляет жестокость бесчисленным количеством способов, используя свою силу для того, чтобы помогать тем, кто не нуждается в помощи, и отказывая в поддержке тем, кому она нужна", - добавила политик. "Америка переживает не просто кризис [насилия с применением] оружия, она переживает культурный кризис", - считает писательница.
Вооруженные нападения
В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. 31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль: водитель машины в ответ произвел выстрелы по патрульным, затем - по прохожим. Злоумышленник был нейтрализован после того, как убил семерых и ранил более 20 человек. В свете произошедшего в стране активно идут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.