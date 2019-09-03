В США предложили создать министерство мира

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила создать в стране новое ведомство - министерство мира. Как отмечается в опубликованной во вторник в газете The Washington Post статье политика, оно должно заняться решением проблемы укоренившейся в американском обществе культуры насилия.

"Я предлагаю, чтобы Министерство мира США координировало и взяло под свой контроль деятельность, направленную на разрешение конфликтов, осуществление реституционного правосудия, предотвращение насилия, создание системы образования, которая помогает справляться с пережитыми травмами", - написала она. Согласно плану политика, новое ведомство для этих целей должно подготовить "тысячи миротворцев". "Мы приложим все усилия для того, чтобы продвигать культуру мира как у нас в стране, так и за рубежом", - заявила участница предвыборной гонки.

По мнению Уильямсон, участившиеся случаи насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах являются симптомом более глубокой проблемы. "Как отдельные люди американцы вовсе не агрессивны, но нельзя отрицать, что мы живем в культуре насилия", - считает политик. "В нашей политике регулирования владения огнестрельным оружием главенствующая роль отдается не воле народа или интересам обеспечения безопасности людей, а прибыли компаний, занимающихся производством вооружения", - отметила она. "Горькая правда, которую Америка должно признать, заключается в том, что наше общество не просто погрузилось в насилие, мы попались на его крючок. И в самых разных сферах существуют те, кто зарабатывает миллиарды долларов на том, чтобы мы никогда не выбрались из этой ситуации. Пока мы не поймем это, насилия будет только больше", - убеждена Уильямсон.

Участница президентской гонки обратила внимание на то, что при объеме "военных расходов почти в $740 млрд всего $40 млрд предлагается выделить на деятельность Государственного департамента США". "Очевидно, что мы чрезмерно полагаемся на грубую физическую силу и все меньше - на духовную силу", - считает Уильямсон. "Наша политика в сфере охраны окружающей среды является жестокой по отношению к Земле. Наша система уголовного правосудия - жестокой в отношении небелого населения. Наша экономическая система - жестокой в отношении бедных. <...> Наше же правительство как косвенно, так и прямо проявляет жестокость бесчисленным количеством способов, используя свою силу для того, чтобы помогать тем, кто не нуждается в помощи, и отказывая в поддержке тем, кому она нужна", - добавила политик. "Америка переживает не просто кризис [насилия с применением] оружия, она переживает культурный кризис", - считает писательница.