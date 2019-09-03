Южная Осетия обвинила Грузию в беспрецедентном с 2008 года обострении ситуации на границе

ЦХИНВАЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Агрессивные действия Грузии, в том числе возведение блокпоста на границе с Южной Осетией и уничтожение югоосетинского беспилотника, повлекли за собой беспрецедентное с 2008 года обострение ситуации. Об этом заявила во вторник журналистам руководитель пресс-службы Комитета государственной безопасности Южной Осетии Екатерина Бязрова.

"КГБ республики располагает неопровержимыми доказательствами, подтверждающими агрессивные действия грузинских силовиков, повлекшие за собой эскалацию напряженности и беспрецедентное со времен войны августа 2008 года обострение на государственной границе Южной Осетии и Грузии", - сказала Бязрова.

Она рассказала, что на технической встрече Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети 2 сентября замначальника информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе представил журналистам и экспертам якобы принадлежащей Генпрокуратуре Южной Осетии квадрокоптер. "По словам представителя грузинских спецслужб, квадрокоптер не имеет каких-либо следов от пуль или иных механических повреждений и поэтому версия югоосетинской стороны об имевшей место стрельбе в направлении территории Южной Осетии не выдерживает критики", - пояснила представитель ведомства.

В то же время, отметила она, сотрудник югоосетинской Генпрокуратуры Роланд Бибилов, управлявший аппаратом, рассказал, что грузинская сторона применяла средства радиоэлектронной борьбы и открыла огонь. "Внезапно в результате применения грузинской стороной средств радиоэлектронной борьбы квадрокоптер перестал реагировать на команды, подаваемые с пульта управления, и отклонился от маршрута, после этого по квадрокоптеру с территории, где находятся грузинские вооруженные формирования, был открыт ружейно-пулеметный огонь, который сбил летательный аппарат", - сказала Бязрова.

Как подчеркнула руководитель пресс-службы КГБ Южной Осетии, ведомство выражает надежду, что инцидент получит объективную оценку со стороны миссии наблюдателей ЕС, что поможет избежать формирования очередного очага напряженности на Южном Кавказе.

Ситуация на границе

На прошлой неделе Южная Осетия заявила, что Грузия незаконно строит блокпост возле приграничного села Уиста, и потребовала его убрать. В минувшее воскресенье, 1 сентября, в Цхинвале сообщили, что грузинская сторона сбила югоосетинский беспилотник в районе села. Грузинские службы безопасности, по данным КГБ Южной Осетии, заявляли, что аппарат якобы упал после столкновения с грузинским гражданским квадрокоптером близ населенного пункта Абано.

Югоосетинская сторона после инцидента выставила у села Уиста блокпосты и усилила присутствие в приграничном регионе.

В настоящее время переговоры между сторонами ведутся в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, который был создан в феврале 2009 года в рамках Женевских дискуссий. Последний раунд переговоров, состоявшийся 2 сентября, завершился безрезультатно.