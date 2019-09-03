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Трюдо обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США новый договор NAFTA

Премьер-министр Канады отметил текущую работу над ратификацией соглашения

ОТТАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил в ходе телефонного разговора со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ратификацию Соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр и спикер обсудили продолжающиеся усилия [по вступлению в силу] нового североамериканского торгового соглашения и приветствовали текущую работу над его ратификацией", - говорится в документе. В пресс-службе добавили, что Трюдо и Пелоси согласились с важностью продолжения работы по укреплению отношений между Канадой и США ради "процветания граждан по обе стороны границы".

Кроме того, Трюдо выразил свои соболезнования в связи с пожаром на прогулочном судне в Калифорнии, в результате которого погибли 34 человека.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения.

Теги
КанадаМексикаСШАТрюдо, Джастин
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