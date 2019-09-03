СМИ: суд разрешил принудительно доставить на допрос экс-главу Нацбанка Украины Гонтареву

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. На Украине суд разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой на допрос. Разрешение предоставлено в рамках дела о ее соучастии в хищении средств госконцерна "Укроборонпром".

"Суд дал санкцию на принудительный привод экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на допрос по делу о ее соучастии в хищении и переводе в офшоры средств "Укроборонпрома", - такую информацию во вторник распространило агентство "Украинские новости".

Решение суда связано с тем, что Гонтарева дважды не явилась на допрос в ГБР. По информации издания, сейчас экс-глава НБУ находится в Лондоне.

6 августа этого года на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура заподозрила Гонтареву, а также бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Алексея Филатова, экс-главу администрации президента Бориса Ложкина в пособничестве в завладении около $6 млн. СМИ сообщали и о других делах, в рамках которых звучала фамилия Гонтаревой.

Гонтарева занимала пост главы Нацбанка Украины с 2014 года по 2018 год. 30 августа она сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, и она находится в госпитале. По ее словам, полиция устанавливает, был ли это несчастный случай.

Госконцерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что стоило экс-президенту страны Петру Порошенко значительного падения рейтинга перед очередными выборами главы государства. После скандала власти Украины заявили о намерении ликвидировать предприятие, однако позже приняли решение реформировать его.