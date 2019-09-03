Перевозчики Мехико вышли на акцию протеста, требуя повысить стоимость проезда

МЕХИКО, 3 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек, занимающихся перевозками пассажиров в столице Мексики, во вторник вышли на улицы, требуя от городских властей увеличить стоимость проезда. Манифестанты блокировали движение на нескольких магистралях, а также на площади Сокало в историческом центре мегаполиса, вокруг которой они разместили десятки автобусов и маршрутных такси.

Николас Васкес, представитель "Широкого фронта перевозчиков", куда входят десятки организаций водителей и владельцев автобусов, пригрозил полностью парализовать дорожное движение в городе 17 сентября. На эту дату намечено выступление главы правительства Мехико Клаудии Шейнбаум. "В день, когда она представит доклад о проделанной работе, мы не будем действовать так, как в настоящее время, мы остановим движение в столице до тех пор, пока наши требования не будут услышаны", - цитирует Васкеса газета El Universal. По его словам, в предстоящей акции намерены участвовать 18 тыс. представителей сферы пассажирских перевозок.

Власти уже заявили, что не намерены повышать тарифы на проезд в автобусах ни в этом, ни в следующем году, однако согласились сесть за стол переговоров. Сведений о столкновениях манифестантов с полицейскими не поступало. По данным газеты Milenio, из-за акции протеста перевозчиков пассажиропоток в столичном метрополитене вырос на 25%.