Помпео призвал союзников США присоединиться к новым санкциям против Ирана

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. США призывают своих союзников присоединиться к американским санкциям в отношении Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Впервые США ввели санкции против гражданского Космического агентства Ирана, которое развивало технологии космических запусков для баллистических ракет, - говорится в сообщении Помпео, опубликованном в Twitter. - Призываем наших союзников присоединиться к борьбе с мировым спонсором терроризма и его растущей программой баллистических ракет".

США ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана в связи с их причастностью к "чувствительной в плане распространения [оружия массового уничтожения] деятельности". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил факт взрыва, произошедшего на космодроме в Иране. 29 августа Национальное общественное радио США сообщило, что Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, которая оказалась неудачной. 30 августа министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. По его словам, "в действительности спутник "Нахид-1" в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке".