Контактная группа собирается в Минске на фоне продолжающихся обстрелов в Донбассе

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию на востоке Украины собирается в среду в Минске на очередное заседание на фоне продолжающихся обстрелов в Донбассе и отсутствия зримого прогресса в вопросе обмена пленными. Единственным положительным сдвигом за прошедшие с момента предыдущей встречи две недели стало начало работ по восстановлению моста на линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская.

На прошлом заседании 21 августа стороны подтвердили приверженность перемирию, которое было объявлено в зоне конфликта месяцем ранее. По оценке спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика, нынешнее перемирие, по сравнению с объявленными ранее, стало самым действенным. Тогда также отмечалось, что до сих пор не было ни одного погибшего среди гражданского населения. "Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии", - подчеркнул спецпредставитель главы ОБСЕ и призвал полностью соблюдать эти договоренности, "особенно ввиду начала нового учебного года".

Однако в последние дни августа ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вновь обострилась. Представители Донецкой народной республики (ДНР) в ходе видеоконференции участников контактной группы вынуждены были поставить вопрос о необходимости разбирательства в сложившейся ситуации.

29 августа во время боестолкновения под Горловкой с боевиками украинского националистического формирования "Азов" трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли, еще пять получили ранения, трое были взяты в плен. В этой связи представители ДНР обратились к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в их возвращении, а также проинспектировать их статус и состояние. Была достигнута договоренность вернуться к этому вопросу 4 сентября на заседании в Минске.

Сутки спустя украинские силовики вновь нанесли мощный минометный удар по югу ДНР. Обстрелу из минометов подверглись населенные пункты Ленинское и Саханка. Одновременно два удара были нанесены с применением беспилотной авиации на горловском направлении.

Обмен пленными

Представители республик Донбасса продолжают надеяться, что на заседании контактной группы в Минске удастся наконец продвинуться в вопросе обмена пленными.

"Мы возлагаем большие надежды на то, что украинская сторона 4 сентября нам сможет дать полную раскладку, на каком этапе у них находится процессуальная очистка пленных, - заявила на днях уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова. - Три встречи назад Киев попросил восемь недель на этот процесс, и время подходит к концу".

По ее словам, если удастся выдержать согласованный график, то такой обмен можно было бы провести уже в конце сентября текущего года. "Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства и к концу сентября мы проведем обмен пленными. Киев просто не имеет права не выполнить договоренности, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди: семьи, мамы, папы и дети, которым мы дали надежду и которые ждут освобождения", - отметила Морозова.

На встрече контактной группы 17 июля было согласовано решение обменять 208 удерживаемых Киевом представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился.

Мост у Станицы Луганской

Вопрос о скорейшем восстановлении моста в районе Станицы Луганской был одним из основных и на встрече 21 августа. Тогда стороны договорились обменяться письменными уведомлениями об окончании работ по разминированию прилегающей территории и готовности приступить к ремонтным работам. Позже была названа даже возможная дата восстановление моста - 18 ноября.

Уже на этой неделе, в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона начинает работы. В свою очередь представители ЛНР подтвердили, что завершили разборку фортификационных сооружений на своей стороны.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам. Договоренность о его восстановлении была достигнута после отвода войск в этом районе 31 июля.

"Нормандская четверка"

Нынешнее заседание контактной группы состоится после того, как в Берлине в понедельник прошла встреча помощников глав "нормандской четверки". После прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского Киев с новой силой стал настаивать на скорейшем проведении саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции.

По словам близкого к переговорному процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, на этой встрече, действительно, "обсуждались условия, при которых такой саммит может состояться".

"Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов, - рассказал он. - Нужно развести силы в Петровском и Золотом, согласовать "формулу Штайнмайера".

По его словам, "возможность возобновления работы "нормандского формата" приветствуется всеми сторонами и работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе".

Однако, как подтвердил во вторник и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретной даты саммита "нормандской четверки" пока нет.