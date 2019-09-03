Figaro: французская разведка усиливает слежку за потенциальными террористами

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Французские спецслужбы предупреждают о сохранении высокого уровня угрозы терактов на территории страны, в связи с чем намерены еще активнее наблюдать за теми, кто подвержен влиянию радикальных идей. Об этом говорится в докладе профильной парламентской делегации, содержание которого раскрывает в среду газета Le Figaro.

По мнению разведки, феномен "возвращенцев" - побывавших в горячих точках вроде Сирии или Ливии французов - уже "взят под контроль", в то время как гораздо большую сложность представляет именно поиск и мониторинг потенциально опасных граждан. Так, Список обработки сигналов для предотвращения радикализации террористической направленности (FSPRT) насчитывает порядка 10 тыс. имен (за время его существования еще 10 тыс. досье были помечены как "закрытые"), однако в отношении 3,6 тыс. уличенных в симпатии радикальным идеям лиц не проводилась переоценка, как не были пересмотрены и меры слежения.

В этой связи парламентарии сообщают, что уже "была начата процедура, направленная на совмещение данных FSPRT с другими подобными списками", например, лиц, владеющих лицензией на оружие. Сейчас рассматривается целесообразность добавления к ним информации о тех, кто был принудительно поставлен на психиатрический учет, а также данных таможни и банковских надзорных органов.

Не обошлось и без критики: разведка "с сожалением констатирует неадекватное поведение отдельных сотрудников полиции и жандармерии", которые во время проверок "не придерживаются должного уровня секретности". "Это приводит к тому, что люди узнают о наличии своего имени в списке S [базе данных спецслужб, куда вносятся все подозреваемые в террористической деятельности и угрозе национальной безопасности], - поясняют депутаты. - Подобные ситуации наносят особенно ощутимый вред, поскольку люди из списка начинают вести себя скрытно и практически "исчезают с радаров", что серьезно затрудняет работу разведслужб".

Ключевые затраты и проблемы

Согласно докладу, за последние пять лет Франция на 32% увеличила финансирование всевозможных органов и подразделений, занимающихся разведывательной деятельностью. В 2018 году на их содержание из бюджета было потрачено €2,6 млрд, 43% от этой суммы пришлось на Главное управление внешней безопасности Франции (DGSE), Управление военной разведки (DRM) и Управление разведки и безопасности обороны (DRSD). "Сейчас четыре из шести разведслужб обладают существенными ресурсами и особыми фондами, превышающими €1 млн", - гласит доклад.

Кроме того, согласно документу, с 2014-го по 2017 год "количество сотрудников, участвующих в [формировании] государственной политики по разведдеятельности, увеличилось с 15,5 тыс. до 18,6 тыс." человек. Впрочем, не везде количество перешло в качество, особенно это касается информационных технологий. "Рост технических специальностей, в частности, в компьютерной среде, сталкивается с недостаточностью или слабостью" традиционных резервов в среде госслужащих и военных. На этом фоне, пишет газета, авторы доклада особенно подчеркивают растущую конкуренцию со стороны частных компаний, а также наличие текучки кадров.