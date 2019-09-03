СМИ: из Консервативной партии исключат всех депутатов, выступивших против Джонсона

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Консервативная партия Великобритании исключит из своих рядов 21 депутата, выступившего во вторник вечером против правительства Бориса Джонсона на ключевом для него голосовании в Палате общин британского парламента. Об этом сообщила во вторник у себя в Twitter политический обозреватель вещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг.

"Источники в правительстве подтверждают, что 21 восставший против правительства депутат будет исключен, в том числе человек, еще несколько недель занимавший пост канцлера казначейства [Филип Хаммонд], и внук [Уинстона] Черчилля [Николас Соумс]", - написала Кюнссберг.

По ее словам, всем противникам Джонсона придется покинуть ряды партии независимо от того, как они проголосуют в среду, когда в Палате общин будет рассматриваться законопроект, позволяющий законодателям перехватить контроль за ходом Brexit.

Во вторник вечером правительство Джонсона потерпело свое первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.