CNN: Минобороны США разрешило использование $3,6 млрд на строительство стены с Мексикой

ТАСС, 4 сентября. Министр обороны США Марк Эспер во вторник разрешил использование $3,6 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Об этом говорится в его письме комитету Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, опубликованном телекомпанией CNN.

"Я принял решение, что 11 проектов военного строительства вдоль международной границы с Мексикой, стоимость которых оценивается в $3,6 млрд, необходимы для поддержки использования военных сил в соответствии с целями национальной безопасности", - говорится в письме.

Отмечается, что эти проекты реализуются в первую очередь с целью препятствовать незаконному въезду мигрантов на территорию США. Благодаря их реализации также сократится численность персонала Министерства обороны, необходимого для защиты границы в тех местах, где будут построены новые заграждения.

По данным газеты Politico, половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

Президент США Дональд Трамп подписал 15 февраля декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Это позволит администрации США, в частности, аккумулировать около $8 млрд на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы с Мексикой. Американское правительство полагает, что это поможет пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Ранее Трамп добивался включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе 22 декабря 2018 года произошел бюджетный кризис, сопровождавшийся приостановкой работы федерального правительства, которая длилась рекордные 35 дней.