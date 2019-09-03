Politico: американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Майк Ли (от штата Юта) получил на этой неделе российскую визу. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на его представителя.

По данным издания, Ли собирается посетить Россию с 5 по 8 сентября. В ходе поездки сенатор планирует встретиться с "представителями правительства, бизнес-сообщества и послом США в России Джоном Хантсманом". "Майкл Ли намерен обсудить торговлю, диалог по военной линии, религиозные свободы, - отметил представитель сенатора. - Для США важно поддерживать прочный и открытый диалог с Россией".

В конце августа ряд американских законодателей заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе".