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ВЭФ-2019

Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ

До начала переговоров президент России и премьер-министр Индии посетят судостроительный комплекс "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Его самолет приземлился в среду в аэропорту Владивостока, передает корреспондент ТАСС.

Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве главного гостя. В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах. До начала переговоров Путин и Моди посетят судостроительный комплекс "Звезда".

В четверг премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраВЭФ-2019
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