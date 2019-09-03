Президент Венесуэлы объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией

КАРАКАС, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы проведут учения на границе с Колумбией. Об этом сообщил во вторник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Я постановил провести с 10 по 28 сентября военные учения вдоль всей западной границы", - сказал он во время выступления, которое транслировалось в Twitter.

Мадуро также распорядился усилить контроль на границе с Колумбией. "Я приказал Стратегическому оперативному командованию Вооруженных сил Венесуэлы и всем военным подразделениям, развернутым на границе, объявить оранжевый уровень угрозы из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы", - сказал Мадуро.

На прошлой неделе власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.