СМИ: Бразилия просит ООН провести международное расследование событий в Венесуэле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Бразилии обратились в ООН с просьбой о проведении международного расследования событий в Венесуэле. Рассмотрение представленного во вторник документа Советом по правам человека (СПЧ) организации может состояться уже на следующей неделе, сообщает портал UOL.

Обращение, соавторами которого также выступили Аргентина, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Перу и Чили, преследует целью создание международной комиссии по аналогии с другими механизмами данной международной структуры, расследующими ситуацию с правами человека в КНДР, Мьянме и Сирии. В случае положительного решения по проекту бразильской резолюции и формирования соответствующей миссии СПЧ ООН ее материалы могут послужить основанием для соответствующих международных уголовных разбирательств, говорится в публикации.

По информации портала, данная инициатива Бразилиа может натолкнуться на противодействие не только традиционных сторонников официального Каракаса, но и ряда европейских государств, полагающих, что это может подорвать существующие возможности для диалога с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро. По мнению венесуэльских дипломатов, бразильские власти таким образом пытаются подготовить почву для будущего военного вторжения или иного внешнего вмешательства в дела карибского государства, сообщается в статье.

В опубликованном 4 июля в Женеве докладе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране. По его мнению, следует осудить и прекратить преследование и репрессии по политическим мотивам, нужно принять эффективные меры для восстановления независимой судебной системы, обеспечить беспристрастность генеральной прокуратуры и уполномоченного по правам человека. В УВКПЧ считают, что с 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству. Согласно докладу, по состоянию на 31 мая в стране под стражей находились 793 человека, "произвольно лишенные свободы".

Доклад был подготовлен на основе 558 интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, указывает УВКПЧ. Однако в своем письме верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет президент Мадуро отметил, что 460 из этих интервью, или 82%, были проведены вне территории Венесуэлы.