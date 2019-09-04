Суд Вашингтона постановил восстановить пропуск в Белый дом журналиста Playboy

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Окружной суд Вашингтона во вторник постановил удовлетворить иск корреспондента журнала Playboy и политического аналитика в телекомпании CNN Брайана Карема к президенту США Дональду Трампу и пресс-секретарю Белого дома Стефани Гришэм за приостановление его пропуска на открытые мероприятия в резиденции американского лидера.

"Ходатайство Брайана Карема удовлетворить. Ответчики должны восстановить пропуск Карема", - говорится в опубликованном решении суда.

В начале августа Карем написал в Twitter, что он получил сообщение от Белого дома, согласно которому действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней. Позднее в интервью The Washington Post он пояснил, что официальной причиной этому послужила его ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника Трампа.

Истец обвинял Трампа и Гришэм в нарушении первой и пятой поправок к конституции США, гарантирующих права на свободу слова и надлежащий судебный процесс. В частности, согласно исковому заявлению, ответчики не предоставили журналисту возможности высказаться до того, как было принято "предварительное решение" по его пропуску. "Гришэм просила и получила одобрение президента на эти ограничительные меры еще до того, как уведомила Карема об обвинениях [в его адрес]. Ответчики отказались предоставить предполагаемые доказательства, на которые они опирались, а значит лишили Карема справедливой возможности ответить и опровергнуть эти доказательства", - отмечалось в иске.