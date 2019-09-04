Глава МИД Китая посетил кладбище китайских народных добровольцев в КНДР

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И посетил кладбище китайских народных добровольцев в городе Анджу провинции Пхёнан-Намдо в западной части КНДР. Об этом сообщил в среду китайский МИД.

Глава внешнеполитического ведомства принял участие в церемонии возложения венков к стеле, установленной в память о героях, павших во время Корейской войны (1950-1953). Ван И вместе с сопровождающей его правительственной делегацией осмотрел мемориальную стену, на которой высечены имена около 1,2 тыс. граждан КНР, пожертвовавших собой в войне между Севером и Югом и покоящихся в корейской земле.

Согласно официальным данным, во время Корейской войны погибли более 183 тыс. солдат, входивших в состав корпуса китайских народных добровольцев. Они оказывали помощь Корейской народной армии в боях против южнокорейских войск и воевавших под флагом ООН войск США. В результате войны Корейский полуостров оказался разделен на КНДР и Республику Корея.