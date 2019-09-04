Венесуэльские профсоюзы объявили о проведении акций протеста в большинстве регионов страны

КАРАКАС, 4 сентября. /ТАСС/. Профсоюзы Венесуэлы, объединяющие работников государственного сектора, проведут в среду акцию протеста в большинстве штатов страны. Главным требованием ее участников станет повышение заработной платы, сообщил во вторник Карлос Саласар, координатор "Национальной коалиции профсоюзов трудящихся".

"Нельзя больше искать оправдания ошибкам правительства, - цитирует Саласара на своем сайте радиостанция Union Radio. - Дефицит продовольствия и экономическая политика ужасны, и поэтому профсоюзное движение государственного сектора намерено провести в ближайшие дни, начиная со среды, манифестации в 18 регионах, потому что зарплат, которые мы получаем, ни на что не хватает". Сведений о возможном числе участников демонстраций обнародовано не было.

По данным Центра документирования и социального анализа Федерации учителей Венесуэлы, в июле набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек подорожал до 3,24 млн боливаров (порядка $220 на тот момент) или 81 минимальной зарплаты.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.