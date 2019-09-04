Politico: США пытались завербовать осведомителей среди сотрудников Huawei

ТАСС, 4 сентября. Телекоммуникационная компания Huawei утверждает, что правительство США пыталось завербовать осведомителей среди ее сотрудников. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на внутренние документы компании, оказавшиеся в ее распоряжении.

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У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

По данным газеты, представители правительства США вели обширную кампанию в попытках рекрутировать сотрудников Huawei. В частности, давление могло быть оказано на обращавшихся за американской визой работников китайской фирмы. Кроме того, американцы изучали содержимое телефонов и ноутбуков сотрудников Huawei в поисках компрометирующей информации о компании, когда они проходили паспортный контроль по прибытии в США. Американские агенты также пытались выдавать себя за бывших сотрудников Huawei, чтобы войти в доверие.

В понедельник Huawei опубликовала заявление, в котором говорилось, что США использовали широкий набор методов, чтобы помешать нормальной работе Huawei и ее партнеров. Обвинения компании в адрес США включали в том числе такие пункты, как "незаконные обыски и даже аресты сотрудников и партнеров Huawei" и "инструктирование органов правопорядка, чтобы они угрожали, запугивали и побуждали нынешних и бывших сотрудников отвернуться от компании и начать работать на них". При этом пресс-релиз не содержит доказательств утверждений Huawei.

Отмечается, что в документах, оказавшихся в распоряжении Politico, описаны три конкретных случая вербовки.

Politico не смогла самостоятельно проверить полученную от Huawei информацию. В ФБР, Госдепартаменте и Министерстве юстиции США от комментариев отказались.