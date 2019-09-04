ВВС США намерены приобрести пусковые установки, напоминающие по облику С-300

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по своему внешнему виду и характеристикам российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2 (SA-20 Gargoyle по классификации НАТО). Об этом сообщает во вторник портал The War Zone. Данные агрегаты будут задействованы при проведении учений на тренировочном полигоне в штате Юта.

Как отметили в командовании, официальный запрос на приобретение подобных детализированных моделей появится в конце сентября, однако впервые соответствующая заявка была размещена 29 августа. "Модели необходимы для тренировок навыков личного состава. Для проведения тренировок требуется, чтобы установки имели наиболее схожие [с оригиналом] характеристики", - пояснили в ВВС.

Кроме того, модели должны обладать таким же, как у оригинала, радиолокационным поперечным сечением, а в идеале - соответствующими электрооптическими и инфракрасными характеристиками.