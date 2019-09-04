СМИ: Пекин обвинил FedEx в попытке нелегальной отправки в Гонконг холодного оружия

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Китая заподозрили американскую компанию FedEx, предоставляющую почтовые услуги по всему миру, в попытке нелегальной отправки холодного оружия в Гонконг, охваченный массовыми протестами. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post.

Утверждается, что посылка с партией нестандартных ножей была зарегистрирована для отправки в Гонконг в одном из отделений FedEx в материковом Китае.

Как поясняет издание, продажа, производство и приобретение такого рода ножей в КНР требует специального разрешения, поскольку они попадают в категорию "опасного оружия". На отправление наложен арест, ведется расследование.

Между тем в ответ FedEx выступила с заявлением, в котором утверждает, что "вызвавшая вопросы посылка была обработана должным образом в соответствии со стандартными процедурами безопасности". Компания утверждает, что отправление поступило от регулярного клиента, без каких-либо нарушений установленных правил.

В итоге посылка не была отправлена и не доходила до получателя, личность которого не уточняется. Также не раскрывается количество ножей в партии, их тип и характеристики, а также кто был отправителем груза.

В конце мая этого года власти КНР обвинили FedEx в необоснованном перенаправлении в США двух посылок для китайской компании Huawei ("Хуавэй"), попавшей под американские санкции. В середине августа полиция города Фучжоу (провинция Фуцзянь) начала расследование в отношении посылки с огнестрельным оружием, доставленной FedEx из Соединенных Штатов.