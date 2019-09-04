Абэ на встрече с Путиным хочет вывести переговоры по мирному договору на новый уровень

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своей предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора на новый уровень.

"Я хочу провести откровенный диалог с президентом [Владимиром] Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень", - заявил он журналистам в среду перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава японского правительства отметил, что "договоренности, достигнутые в 2016 году в Нагато вместе с президентом РФ, реализовываются", и выразил надежду, что встреча во Владивостоке поспособствует их дальнейшей реализации.

Абэ также подчеркнул, что в настоящее время ведется активная подготовка к осуществлению совместной хозяйственной деятельности на четырех "северных островах", как в Японии называют южные Курильские острова.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Абэ проведут встречу 5 сентября на полях ВЭФ и обсудят в том числе тематику мирного договора.

Российско-японский диалог

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года Путин и Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений. В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне этого года РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.