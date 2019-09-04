Экс-глава Пентагона считает Пакистан самой опасной страной из тех, с которыми он имел дело

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис полагает, что Пакистан является самым опасным государством из тех, с представителями которых ему приходилось взаимодействовать. Такую точку зрения он выразил во вторник во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Мэттиса попросили прокомментировать касающееся этой страны утверждение в его книге под названием "Позывной "Хаос": учимся руководить" (Call Sign Chaos: Learning to Lead), которая поступила в США в продажу во вторник. Бывший министр обороны в мемуарах отмечал: "Я считаю Пакистан наиболее опасной из всех стран, с которыми я имел дело".

Экс-глава Пентагона пояснил, что придерживается этой точки зрения из-за "радикализации общества" в Пакистане. "Кстати, такого же мнения придерживаются пакистанские военные. Они понимают, что там происходит. Они это осознают", - добавил он.

"Отношения между нами и Пакистаном очень сложные, - подчеркнул Мэттис. - Если учитывать распространение радикальных идей в обществе и прибавить к этому то, что ядерный арсенал [Пакистана], как я полагаю, расширяется быстрее всего в мире, то вы поймете, почему нам нужно сейчас сосредоточиться на контроле над вооружениями и усилиях по обеспечению режима нераспространения".

Мэттис возглавил Пентагон в январе 2017 года. Он подал прошение об отставке в декабре 2018 года. Это произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии.

Мэттис ранее заявлял, что ушел с должности из-за расхождений во взглядах с президентом США. Трамп неоднократно ставил под сомнение результаты его работы на посту министра обороны и выражал недовольство его прежними решениями.