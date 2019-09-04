Здание детского сада в Горловке повреждено осколком в ходе обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Здание детского сада на западе Горловки получило повреждения во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщил глава администрации города Иван Приходько.

"В результате обстрела поселка шахты Глубокая (административно подчинен Горловке) повреждения получил детский сад №51. Осколок пробил оконное остекление и застрял в стене", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Оперативная группа представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия.

По Горловке сегодня утром ВСУ выпустили свыше 20 мин калибра 82 мм и 120 мм.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки, обстреляв населенные пункты на территории республик.