{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Здание детского сада в Горловке повреждено осколком в ходе обстрела со стороны ВСУ

В ДНР уточнили, что осколок пробил оконное остекление и застрял в стене

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Здание детского сада на западе Горловки получило повреждения во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщил глава администрации города Иван Приходько.

"В результате обстрела поселка шахты Глубокая (административно подчинен Горловке) повреждения получил детский сад №51. Осколок пробил оконное остекление и застрял в стене", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Оперативная группа представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия.

По Горловке сегодня утром ВСУ выпустили свыше 20 мин калибра 82 мм и 120 мм.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки, обстреляв населенные пункты на территории республик.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Иран дал Европе еще два месяца на выполнение условий ядерной сделки
В ближайшее время Тегеран намерен объявить о третьем этапе по сокращению обязательств в рамках соглашения
Читать полностью