{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп предложил кандидатуру Келли Дегнан на должность посла США в Грузии

В данный момент она работает политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке

ТАСС, 4 сентября. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келли Дегнан на пост нового посла в Грузии. Об этом сообщил во вторник вечером пресс-пул Белого Дома.

"Президент Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру... Келли Дегнан из Калифорнии на пост чрезвычайного и полномочного посла в Грузии", - говорится в сообщении.

Кандидатуру Дегнан предстоит утвердить Сенату Конгресса.

Как уточняет пресс-пул, Дегнан в данный момент работает политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. Она также занимала посты заместителя дипмиссии США в Италии, заместителя исполнительного секретаря Госдепа США и заместителя посла США в непризнанном Косове.

Последним послом США в Грузии был Ян Келли, у которого истекли полномочия в апреле 2018 года. На данный момент диломатической миссией США в Тбилиси руководит временная поверенная Элизабет Руд.

Теги
СШАГрузияТрамп, Дональд
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Иран дал Европе еще два месяца на выполнение условий ядерной сделки
В ближайшее время Тегеран намерен объявить о третьем этапе по сокращению обязательств в рамках соглашения
Читать полностью