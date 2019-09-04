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ВЭФ-2019

Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

Японский премьер и российский лидер обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику мирного договора

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Самолет японского лидера приземлился в аэропорту Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Японский премьер-министр принимает участие в форуме уже четвертый раз.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Путин и Абэ обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику мирного договора. Сам Абэ перед вылетом во Владивосток заявил журналистам, что в ходе встречи с российским лидером хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора на новый уровень.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоВЭФ-2019
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