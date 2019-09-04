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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Иран дал Европе еще два месяца на выполнение условий ядерной сделки

В ближайшее время Тегеран намерен объявить о третьем этапе по сокращению обязательств в рамках соглашения

ТАСС, 4 сентября. Иран сомневается в готовности участников ядерной сделки в скором времени вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поэтому дает Европе еще два месяца на выполнение обязательств. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства.

"Мы даем Европе еще два месяца на возвращение к своим обязательствам и переговорам по ядерной сделке. Я сомневаюсь, что сегодня или завтра мы добьемся результатов от европейцев", - цитирует президента агентство Mehr. Роухани добавил, что в ближайшее время Тегеран "объявит о третьем этапе [по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки], который имеет особую важность".

8 мая 2019 года Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Новый 60-дневный срок истекает 5 сентября.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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