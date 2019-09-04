{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Грузии начал процедуру утверждения правительства под руководством Гахарии

Итоговое голосование по вопросу вынесения вотума доверия новому правительству намечено на 8 сентября

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Парламент Грузии приступил в среду к процедуре утверждения обновленного правительства под руководством Георгия Гахарии. Прямая трансляция комитетских слушаний ведется на сайте законодательного органа.

"Сегодня мы выслушаем доклад кандидата в министры иностранных дел, господина Давида Залкалиани. Он нам представит правительственную программу, а также краткую информацию о проделанной работе", - сказала глава комитета по внешним связям София Кацарава, открыв заседание, добавив, что, согласно правительственной программе, которую кандидат в премьер-министры Гахария уже направил в парламент, главным приоритетом Грузии остается интеграция страны в ЕС и НАТО.

В среду же запланированы слушания кандидатов в главы Минздрава и Минобразования. Итоговое голосование по вопросу вынесения вотума доверия новому правительству планируется на 8 сентября.

Правящая партия выдвинула Гахарию на пост премьера во вторник. Днем ранее глава правительства Мамука Бахтадзе подал в отставку. Гахария сообщил журналистам, что собирается провести кадровые перестановки в правительстве: на пост министра обороны он предложил парламенту кандидатуру экс-премьера в 2013-2015 годах Ираклия Гарибашвили, а действующего главу оборонного ведомства Левана Изорию выдвинул секретарем Совбеза. Будущий премьер предложил также законодательному органу кандидатуру главы Службы госбезопасности на пост министра внутренних дел.

Теги
Грузия
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Иран дал Европе еще два месяца на выполнение условий ядерной сделки
В ближайшее время Тегеран намерен объявить о третьем этапе по сокращению обязательств в рамках соглашения
Читать полностью