Моди поблагодарил Путина за вручение ордена Андрея Первозванного

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за награждение его орденом Андрея Первозванного. Об этом премьер заявил в среду во время переговоров в расширенном составе во Владивостоке.

"Я благодарен вам и народу России за эту награду. Орден, которым меня наградили, демонстрирует особые дружеские отношения между народами наших стран. И это огромная честь для более чем миллиардного народа Индии", - сказал Моди в ходе переговоров.

"Россия - близкий друг Индии и ее доверенный партнер. Вы уделяете личное внимание расширению нашего особого привилегированного стратегического партнерства. Мы с вами регулярно встречаемся как два близких друга, я также неоднократно общался с вами по телефону. И я никогда не чувствую во время этих переговоров никаких сомнений, что наши встречи очень важны", - добавил премьер Индии.

Он отметил, что это уже 20-й российско-индийский саммит. Премьер также указал, что за время, которое Путин возглавляет Россию, отношения двух стран стали более прочными. "Наши отношения укрепились и способствовали прогрессу, миру и стабильности не только наших государств, но и всего мира", - добавил Моди.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.