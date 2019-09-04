СМИ: Иран готов освободить семерых членов экипажа задержанного британского танкера

ТАСС, 4 сентября. Иран заявил о готовности освободить семерых членов экипажа британского танкера, задержанного иранскими властями в зоне Персидского залива. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya .

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По имеющимся данным, Тегеран собирается в ближайшее время "решить вопрос об освобождении семи членов экипажа британского танкера".

Как передал телеканал Al Mayadeen, представитель МИД Ирана сообщил, что Тегеран "разрешит нескольким членам экипажа британского танкера покинуть корабль". При этом представитель иранского внешнеполитического ведомства не уточнил национальную принадлежность моряков, которые будут освобождены.

Российское диппредставительство в Тегеране ранее заявило, что держит на контроле ситуацию с тремя россиянами, задержанными в составе команды британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.