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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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СМИ: Иран готов освободить семерых членов экипажа задержанного британского танкера

В иранском МИД не уточнили национальную принадлежность моряков, которые будут освобождены, отметил телеканал Al Mayadeen

ТАСС, 4 сентября. Иран заявил о готовности освободить семерых членов экипажа британского танкера, задержанного иранскими властями в зоне Персидского залива. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya.

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По имеющимся данным, Тегеран собирается в ближайшее время "решить вопрос об освобождении семи членов экипажа британского танкера".

Как передал телеканал Al Mayadeen, представитель МИД Ирана сообщил, что Тегеран "разрешит нескольким членам экипажа британского танкера покинуть корабль". При этом представитель иранского внешнеполитического ведомства не уточнил национальную принадлежность моряков, которые будут освобождены.

Российское диппредставительство в Тегеране ранее заявило, что держит на контроле ситуацию с тремя россиянами, задержанными в составе команды британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Теги
ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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