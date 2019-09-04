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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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СМИ: Иран не примет от ЕС $15 млрд в качестве кредита для спасения ядерной сделки

Ранее в иранском МИД заявили, что Тегеран вернется к полному соблюдению СВПД при условии получения кредита

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /ТАСС/. Тегеран не примет от Европы $15 млрд в качестве кредита для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду сообщило государственное иранское телевидение PressTV.

"Иран отказывается от предложения ЕС о выдаче $15 млрд в качестве кредита", - сообщил телеканал на своей странице в Twitter, при этом не уточнив источник информации.

Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению СВПД по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд. Позже телеканал PressTV со ссылкой на источники сообщил, что Париж не смог убедить Вашингтон принять условие Тегерана по его возвращению к соблюдению сделки.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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