СМИ: Иран не примет от ЕС $15 млрд в качестве кредита для спасения ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /ТАСС/. Тегеран не примет от Европы $15 млрд в качестве кредита для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду сообщило государственное иранское телевидение PressTV.

"Иран отказывается от предложения ЕС о выдаче $15 млрд в качестве кредита", - сообщил телеканал на своей странице в Twitter, при этом не уточнив источник информации.

Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению СВПД по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд. Позже телеканал PressTV со ссылкой на источники сообщил, что Париж не смог убедить Вашингтон принять условие Тегерана по его возвращению к соблюдению сделки.