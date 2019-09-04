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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В Иране заявили, что сокращение обязательств по СВПД включит рост уровня обогащения урана

Депутат иранского парламента Бехруз Немати отметил, что "со времени, когда США вышли из сделки, европейцы не делали никаких реальных практических шагов"

ТАСС, 4 сентября. Иран сократит свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и может пойти на повышение уровня обогащения урана. Об этом заявил в среду в интервью агентству ISNA депутат иранского парламента Бехруз Немати.

"Учитывая отношения с Европой [в контексте СВПД], третьим нашим шагом будет сокращение обязательств. Сейчас идет обсуждение этого вопроса, но, думаю, процент обогащения урана вырастет", - сказал он. Немати добавил, что европейские участники сделки "должны определиться со своими задачами" в рамках соглашения.

"Со времени, когда США вышли из сделки, европейцы не делали никаких реальных практических шагов. Что-то они, наверное, предпринимали, но обязательства оставались невыполненными", - отметил депутат.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Во вторник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран способен в течение двух дней начать получать обогащенный до 20% уран.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Тегеран считает, что остальные участники сделки должны приложить усилия, чтобы нивелировать экономические потери страны от санкций и в целом сохранить сделку.

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