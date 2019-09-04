В Иране заявили, что сокращение обязательств по СВПД включит рост уровня обогащения урана

ТАСС, 4 сентября. Иран сократит свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и может пойти на повышение уровня обогащения урана. Об этом заявил в среду в интервью агентству ISNA депутат иранского парламента Бехруз Немати.

"Учитывая отношения с Европой [в контексте СВПД], третьим нашим шагом будет сокращение обязательств. Сейчас идет обсуждение этого вопроса, но, думаю, процент обогащения урана вырастет", - сказал он. Немати добавил, что европейские участники сделки "должны определиться со своими задачами" в рамках соглашения.

"Со времени, когда США вышли из сделки, европейцы не делали никаких реальных практических шагов. Что-то они, наверное, предпринимали, но обязательства оставались невыполненными", - отметил депутат.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Во вторник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран способен в течение двух дней начать получать обогащенный до 20% уран.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Тегеран считает, что остальные участники сделки должны приложить усилия, чтобы нивелировать экономические потери страны от санкций и в целом сохранить сделку.