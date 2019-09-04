Лейбористская партия не поддержит Джонсона в его намерении провести досрочные выборы

ТАСС, 4 сентября. Лейбористская партия не поддержит в среду инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов. Об этом заявил теневой "министр по вопросам Brexit" Кир Стармер.

"Мы не собираемся плясать под его [Джонсона] дудку. Мы не будем голосовать сегодня", - сказал Стармер в эфире телеканала Sky News. Он также отметил, что Джонсон в отличие от его предшественницы Терезы Мэй не пользуется доверием в парламенте, особенно после его решения приостановить работу парламента со следующей недели до 14 октября.

Во вторник Джонсон, заявил о решимости провести досрочные выборы, внеся соответствующее предложение на рассмотрение парламента, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава Евросоюза. "Лидер оппозиции [глава лейбористов Джереми Корбин] молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра [в среду] за то, чтобы остановить переговоры [с ЕС] и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованием Лондона.