Опрос: около трети жителей Великобритании выступают за досрочные выборы перед Brexit

ТАСС, 4 сентября. Только треть британцев поддерживает проведение досрочных всеобщих выборов перед выходом Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Об этом, как в среду сообщила газета The Times, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov.

По его данным, лишь 35% жителей Великобритании высказались за проведение в стране досрочных выборов, против такой инициативы выступили 46% опрошенных. Еще 19% респондентов не смогли с уверенностью ответить на заданный вопрос. При этом сторонниками проведения выборов в основном стали молодые люди, а противниками - лица старше 65 лет.

В ходе опроса социологи также выяснили, как бы проголосовали британцы в случае досрочных выборов. Результаты показали, что около 35% жителей Соединенного Королевства поддержали бы тори, а 25% отдали бы свои голоса за лейбористов. В поддержку либерал-демократов высказались бы 16% опрошенных. Партия Brexit и Партия "зеленых" получили бы 13% и 8% голосов, соответственно.

Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о решимости провести досрочные выборы, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава ЕС. Об этом он сообщил в Палате общин после голосования, по итогам которого парламентарии наделили себя правом рассмотреть такой законопроект. По словам Джонсона, он не хочет выборов, однако в случае если депутаты проголосуют за остановку переговоров с ЕС и отсрочку Brexit, то это будет единственной возможностью, чтобы разрешить данную проблему.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованием Лондона.