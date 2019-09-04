Совет Европы подтвердил получение выплат по задолженности РФ перед организацией

ПАРИЖ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Совет Европы практически в полном объеме получил выплаты России по задолженности перед организацией за 2017 и 2018 годы. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

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"Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 года (€54,7 млн) были на 97% переведены по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал он.

По словам Хольтгена, на данный момент осталось решить лишь "некоторые технические моменты", однако в организации "уверены, что они будут урегулированы". "Задолженность практически полностью погашена", - заключил он.

29 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Глава правительства распорядился принять предложение МИД России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам РФ в бюджеты органов СЕ за 2017-2018 годы в размере €54,6 млн.

26 июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.