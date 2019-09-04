В Китае считают, что США прибегают к травле в отношении Москвы и Пекина

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся назвал политику США по отношению к Китаю, России и ряду других стран травлей.

"США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегического давление", - сказал Чжан Юся в среду на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.

По его словам, Китай всегда считал Россию приоритетным направлением своей дипломатической работы и готов под стратегическим руководством лидеров двух стран "проводить сотрудничество для достижения нового прорыва". "Лидеры двух стран придают большое значение отношениям между армиями и при каждой встрече обязательно обсуждают военное сотрудничество", - подчеркнул китайский генерал.

Чжан Юся отметил, что в последние годы военное сотрудничество двух государств находится на высоком уровне и продолжает развиваться. Заместитель председателя Центрального военного совета КНР напомнил, что в прошлом году Китай впервые принял участие в масштабных маневрах ВС РФ "Восток", в июле этого года Китай и Россия впервые совместно провели стратегическое воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей. Он также отметил совместные военно-морские учения двух государств и участие в Армейских международных играх.

Он поблагодарил Шойгу за приглашение посетить Россию, назвав его давним другом китайского народа и китайской армии. "Ваше дружеское отношение, откровенность и деловой подход произвели на меня глубокое впечатление", - добавил генерал.