Моди назвал сотрудничество России и Индии залогом многополярного мира

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие Индии и России является необходимым условием для создания многополярного мира. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Обе наши страны понимают, что для того, чтобы добиться стабильности нам нужен многополярный мир, - подчеркнул Моди. - Наше сотрудничество и координация по данному вопросу будут необходимыми факторами для достижения такого мира".

Глава правительства Индии отметил, что для этого "двум странам необходимо укреплять сотрудничество в рамках ШОС, БРИКС и на других площадках".

Сотрудничество регионов

Индия и РФ будут развивать отношения двух стран не только на уровне столиц, но и регионов, заявил Моди. "Мы выводим наши отношения за пределы наших столиц и устанавливаем связь между различными штатами Индии и регионами России, - сказал Моди. - Это неудивительно, потому что я был главным министром [штата] Гуджарат более 13 лет, и президент Путин также очень хорошо понимает потенциал и возможности российских регионов.

Ранее власти Магаданской области подписали соглашение с индийской компанией Sun о сотрудничестве при разведке и добыче в регионе полезных ископаемых.

Совместное производство АК-203

Моди заявил, что создание в Индии совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited по производству автоматов АК-203 позволит вывести сотрудничество двух стран в военно-технической области на новый уровень.

"Что касается совместного предприятия по производству АК-203, оно позволит вывести наше сотрудничество в области обороны за узкие рамки и создаст надежную базу для развития нашего совместного производства", - сказал премьер-министр Индии.

Он также отметил, что соглашение о создании совместного с Россией производства комплектующих для оборонной техники в Индии станет толчком для индийской промышленности.

"Президент Путин и я подняли наши отношения на новый уровень сотрудничества на основе доверия и партнерства, и нам удалось достичь не только количественного, но и качественного скачка в наших достижениях", - добавил премьер Индии.

Саммит по защите тигров

Индия и Россия намерены объединить усилия, чтобы в 2020 году провести международную встречу на высоком уровне по проблеме защиты тигров. "В следующем году Россия и Индия объединятся, чтобы организовать саммит на высоком уровне по сохранению популяции тигров", - сказал премьер Индии.

Моди отметил, что защита окружающей среды, наряду с другими областями, остается одной из важных сфер сотрудничества двух стран, которые они намерены в дальнейшем развивать.

В преддверии саммита в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману премьер-министр Моди сказал, что в 2020 году Нью-Дели намеревается провести большой форум на тему сохранения популяции тигров. Моди отметил, что 10 лет назад с такой инициативой выступил президент России и он хотел бы посоветоваться с Путиным на эту тему.

Первый "Тигриный саммит" (международный форум по проблемам сохранения тигра на Земле) прошел в Санкт-Петербурге в ноябре 2010 года.

Добыча углеводородов

Индия и Россия согласовали пятилетнюю дорожную карту по сотрудничеству в добыче углеводородов на Дальнем Востоке России, заявил Моди.

"Мы согласовали пятилетнюю дорожную карту по сотрудничеству в сфере добычи углеводородов и развитию СПГ на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе", - сказал Моди. Помимо этого, премьер-министр Индии отметил "беспрецедентный уровень инвестиций со стороны двух стран в углеводороды".

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил ТАСС, что индийские компании интересуются покупкой газа с будущих проектов "Новатэка" - "Арктик СПГ - 2" и "Арктик СПГ - 3". "Арктик СПГ - 2" мощностью около 19,8 т СПГ в год - второй после "Ямал СПГ" завод "Новатэка", он будет построен на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове в ЯНАО, его запуск состоится в 2022-2023 годах. "Арктик СПГ - 3" - один из планируемых "Новатэком" СПГ-проектов, его ресурсной базой станет Северо-Обский лицензионный участок с запасами не менее 320 млрд куб. м и ресурсами, превышающими 900 млрд куб. м. Первые партии СПГ из России в Индию были поставлены в прошлом году с завода "Ямал СПГ".

Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Ранее он вместе с Путиным ознакомился с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов на комплексе "Звезда".

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.