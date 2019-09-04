Генпрокурор Украины уволил прокуроров четырех областей

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Черкасской и Одесской областей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Во вторник, 3 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что ранее президент страны Владимир Зеленский посетил Черкасскую область, где "некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора", а во время поездки в Житомирскую область глава украинского государства обсудил вопрос ненадлежащей работы органов прокуратуры в регионе в связи с нелегальной добычей янтаря.

В августе Зеленский в Житомире провел совещание по проблеме незаконной добычи янтаря. Он заявил о необходимости кадровых изменений в руководстве Нацполиции и Службы безопасности Украины в Житомирской области, которое не справляется с "янтарной мафией", а также предложил "янтарным" криминальным авторитетам покинуть страну. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время совещания заявил, что незаконная добыча янтаря в трех областях Украины (Житомирской, Ровенской и Волынской) может стать причиной объявления Украинского Полесья зоной экологической катастрофы. По словам Князева, из-за нелегальной добычи янтаря повреждено более 6,2 тыс. га земель лесного фонда.