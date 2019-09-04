Reuters: глава Гонконга объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в среду объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции, попытки продвижения которого с начала лета вызвали массовые протесты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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О формальном отказе от данной законодательной инициативы Лам заявила на встрече в своей резиденции, на которую были приглашены члены ее администрации, проправительственные законодатели и гонконгские депутаты Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Пресс-конференции после встречи не последовало. Ожидается, что соответствующее официальное заявление будет распространено гонконгской администрацией позже вечером.