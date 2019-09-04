Моди пригласил Путина посетить Индию в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2020 году. Об этом говорится в заявлении, которое Путин и Моди приняли по итогам переговоров, прошедших во Владивостоке.

"Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации во Владивостоке, и пригласил президента Российской Федерации посетить Индию в следующем году для участия в XXI ежегодном российско-индийском саммите", - отмечается в документе.

Выступая с заявлением перед журналистами по итогам переговоров с Моди, Путин также сообщил, что премьер Индии принял приглашение посетить Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы.

"Стороны с удовлетворением отметили значительное совпадение подходов к своим внешнеполитическим приоритетам и подчеркнули важность дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства как в контексте нынешних двусторонних отношений, так и применительно к решению вопросов региональной и международной повестки дня, - отмечается в совместном заявлении. - Стороны выразили обоюдное намерение укреплять и расширять взаимодействие на благо народов России и Индии".