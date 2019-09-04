Что происходит вокруг Brexit? Гид для тех, кто окончательно запутался

Палата общин и правительство Бориса Джонсона схлестнулись в финальной битве, которая предопределит ход Brexit. Досрочные выборы, выход из ЕС без сделки и даже повторный референдум — все эти сценарии могут стать реальностью. Что происходит?
Правительство Бориса Джонсона потеряло большинство в Палате общин
Один из членов Консервативной партии Филипп Ли перешел в оппозиционную Либерально-демократическую партию. Свое решение он объяснил несогласием с Brexit без сделки — самым ядерным сценарием выхода из ЕС. Теперь Джонсон не сможет получить большинство в ходе парламентских голосований даже при поддержке депутатов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии — союзников консерваторов.
Депутаты наделили себя правом рассмотреть законопроект об отсрочке Brexit и недопущении Brexit без сделки
За это проголосовала Палата общин большинством 27 голосов (328 против 301). Из них 21 голос — это восставшие против Джонсона депутаты-консерваторы, в том числе экс-министр финансов Филип Хаммонд и внук Черчилля Николас Соумс. Теперь всех их могут исключить из партии.
Времени на действие у противников Джонсона очень мало
В конце августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента. Депутаты вернулись с каникул 3 сентября, чтобы возобновить сессию парламента, начатую еще при прошлом премьер-министре Терезе Мэй. После чего с 9 сентября сессия будет приостановлена и возобновится лишь 14 октября.
Джонсон готов провести досрочные выборы, если депутаты проголосуют за новую отсрочку
Согласно графику, выборы не предусмотрены до 2022 года. Чтобы объявить досрочное голосование, Джонсону понадобится одобрение двух третей Палаты общин. Премьер намерен назначить выборы на 15 октября. В случае успеха это будут первые с 1931 года выборы, которые пройдут не в четверг, как это принято, а во вторник.
Если Джонсон проиграет, его премьерство станет самым коротким в истории Великобритании (сейчас антирекорд принадлежит Джорджу Каннингу и составляет 119 дней). Brexit может быть отложен, не исключен и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.
Если Джонсон выиграет, новый состав Палаты общин может отменить запрет на Brexit без сделки и вывести страну из ЕС 31 октября.
Лейбористы ранее требовали досрочных выборов, но теперь выступают против них
Лидер лейбористов Джереми Корбин хочет добиться принятия законопроекта, который не дал бы Джонсону (или любому другому премьер-министру после него) провести Brexit без сделки, прежде чем будут объявлены новые выборы. "Мы не собираемся плясать под его [Джонсона] дудку", — объяснили в партии.
Досрочные выборы могут вывести Британию из политического тупика. Или нет
Потенциально голосование способно изменить баланс сил в Палате общин и внести ясность относительно того, каким будет дальнейший курс действий — будь Brexit без сделки, мягкий Brexit или вовсе отмена Brexit. Но гарантий этого нет.
Согласно соцопросам, в случае досрочных выборов за лейбористов проголосовали бы 25% британцев. Около 35% подданных Соединенного Королевства поддержали бы консерваторов. За либерал-демократов высказались бы 16% опрошенных. Партия Brexit и Партия "зеленых" получили бы 13% и 8% голосов соответственно.