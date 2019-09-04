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Что происходит вокруг Brexit? Гид для тех, кто окончательно запутался

© REUTERS/Hannah McKay
Сага о выходе Великобритании из ЕС продолжается

Палата общин и правительство Бориса Джонсона схлестнулись в финальной битве, которая предопределит ход Brexit. Досрочные выборы, выход из ЕС без сделки и даже повторный референдум — все эти сценарии могут стать реальностью. Что происходит?

Правительство Бориса Джонсона потеряло большинство в Палате общин

1

Один из членов Консервативной партии Филипп Ли перешел в оппозиционную Либерально-демократическую партию. Свое решение он объяснил несогласием с Brexit без сделки — самым ядерным сценарием выхода из ЕС. Теперь Джонсон не сможет получить большинство в ходе парламентских голосований даже при поддержке депутатов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии — союзников консерваторов.

Депутаты наделили себя правом рассмотреть законопроект об отсрочке Brexit и недопущении Brexit без сделки

2

За это проголосовала Палата общин большинством 27 голосов (328 против 301). Из них 21 голос — это восставшие против Джонсона депутаты-консерваторы, в том числе экс-министр финансов Филип Хаммонд и внук Черчилля Николас Соумс. Теперь всех их могут исключить из партии.

Времени на действие у противников Джонсона очень мало

3

В конце августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента. Депутаты вернулись с каникул 3 сентября, чтобы возобновить сессию парламента, начатую еще при прошлом премьер-министре Терезе Мэй. После чего с 9 сентября сессия будет приостановлена и возобновится лишь 14 октября.

Джонсон готов провести досрочные выборы, если депутаты проголосуют за новую отсрочку

4

Согласно графику, выборы не предусмотрены до 2022 года. Чтобы объявить досрочное голосование, Джонсону понадобится одобрение двух третей Палаты общин. Премьер намерен назначить выборы на 15 октября. В случае успеха это будут первые с 1931 года выборы, которые пройдут не в четверг, как это принято, а во вторник.

Если Джонсон проиграет, его премьерство станет самым коротким в истории Великобритании (сейчас антирекорд принадлежит Джорджу Каннингу и составляет 119 дней). Brexit может быть отложен, не исключен и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.

Если Джонсон выиграет, новый состав Палаты общин может отменить запрет на Brexit без сделки и вывести страну из ЕС 31 октября.

Лейбористы ранее требовали досрочных выборов, но теперь выступают против них

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Лидер лейбористов Джереми Корбин хочет добиться принятия законопроекта, который не дал бы Джонсону (или любому другому премьер-министру после него) провести Brexit без сделки, прежде чем будут объявлены новые выборы. "Мы не собираемся плясать под его [Джонсона] дудку", — объяснили в партии.

Досрочные выборы могут вывести Британию из политического тупика. Или нет

6

Потенциально голосование способно изменить баланс сил в Палате общин и внести ясность относительно того, каким будет дальнейший курс действий — будь Brexit без сделки, мягкий Brexit или вовсе отмена Brexit. Но гарантий этого нет.

Согласно соцопросам, в случае досрочных выборов за лейбористов проголосовали бы 25% британцев. Около 35% подданных Соединенного Королевства поддержали бы консерваторов. За либерал-демократов высказались бы 16% опрошенных. Партия Brexit и Партия "зеленых" получили бы 13% и 8% голосов соответственно.

 

Теги
BrexitДжонсон, Борис
Brexit
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября
Причиной стал демарш оппозиции, которая намерена провести через Палату общин законопроект, который позволит перенести Brexit с 31 октября на более поздний срок
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