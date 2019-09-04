Что происходит вокруг Brexit? Гид для тех, кто окончательно запутался

Согласно графику, выборы не предусмотрены до 2022 года. Чтобы объявить досрочное голосование, Джонсону понадобится одобрение двух третей Палаты общин. Премьер намерен назначить выборы на 15 октября. В случае успеха это будут первые с 1931 года выборы, которые пройдут не в четверг, как это принято, а во вторник.

Если Джонсон проиграет, его премьерство станет самым коротким в истории Великобритании (сейчас антирекорд принадлежит Джорджу Каннингу и составляет 119 дней). Brexit может быть отложен, не исключен и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.

Если Джонсон выиграет, новый состав Палаты общин может отменить запрет на Brexit без сделки и вывести страну из ЕС 31 октября.