Турецкие специалисты приступили в России к обучению эксплуатации ЗРС С-400

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты из Турции приступили в России к обучению эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщило в среду Министерство национальной обороны Турции.

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"В российском городе Гатчина началось обучение нашего персонала из состава ВВС по эксплуатации зенитных ракетных систем С-400", - сообщается на официальной странице военного ведомства в Twitter.

Как информировал ранее генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, обучение турецких военнослужащих продлится ориентировочно с 1 сентября по 2 января будущего года.

27 августа начались поставки второй батареи С-400 в Турцию. Элементы комплекса на регулярной основе доставляются военно-транспортными самолетами на авиабазу Мюртед в Анкаре.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Поставка компонентов первого дивизиона С-400 (первой батареи) была осуществлена с 12 по 25 июля. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре. Ожидается, что поставка второй партии С-400 завершится в сентябре.