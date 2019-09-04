{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турецкие специалисты приступили в России к обучению эксплуатации ЗРС С-400

Обучение проходит в Гатчине
ЗСР С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗСР С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты из Турции приступили в России к обучению эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщило в среду Министерство национальной обороны Турции.

Спецпроект на тему
Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"В российском городе Гатчина началось обучение нашего персонала из состава ВВС по эксплуатации зенитных ракетных систем С-400", - сообщается на официальной странице военного ведомства в Twitter.

Как информировал ранее генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, обучение турецких военнослужащих продлится ориентировочно с 1 сентября по 2 января будущего года.

27 августа начались поставки второй батареи С-400 в Турцию. Элементы комплекса на регулярной основе доставляются военно-транспортными самолетами на авиабазу Мюртед в Анкаре.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Поставка компонентов первого дивизиона С-400 (первой батареи) была осуществлена с 12 по 25 июля. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре. Ожидается, что поставка второй партии С-400 завершится в сентябре.

Теги
ТурцияРоссия
Brexit
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября
Причиной стал демарш оппозиции, которая намерена провести через Палату общин законопроект, который позволит перенести Brexit с 31 октября на более поздний срок
Читать полностью