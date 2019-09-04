{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еврокомиссия назначила Эльмара Брока на должность спецсоветника по отношениям с Украиной

Немецкий политик будет консультировать председателя ЕК Жан-Клода Юнкера по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Киевом

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) назначила бывшего председателя комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам Эльмара Брока на должность спецсоветника по отношениям с Украиной. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

"Еврокомиссия сегодня приняла решение назначить бывшего члена Европарламента Эльмара Брока специальным советником председателя ЕК Жан-Клода Юнкера по отношениям с Украиной", - сказала она.

Как поясняется в заявлении ЕК, немецкий политик будет консультировать председателя Еврокомиссии "по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране".

ЕК подчеркивает, что Брок является одним из старейших членов Европарламента, который был впервые избран в этот институт в 1980 году. За это время он работал заместителем председателя и председателем рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии (ЕНП), главным докладчиком Европарламента по вопросам расширения ЕС, внешнеполитическим представителем группы ЕНП, а также переговорщиком ЕП по созданию внешнеполитической службы ЕС.

Теги
БельгияУкраинаЮнкер, Жан-Клод
Brexit
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября
Причиной стал демарш оппозиции, которая намерена провести через Палату общин законопроект, который позволит перенести Brexit с 31 октября на более поздний срок
Читать полностью