Еврокомиссия назначила Эльмара Брока на должность спецсоветника по отношениям с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) назначила бывшего председателя комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам Эльмара Брока на должность спецсоветника по отношениям с Украиной. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

"Еврокомиссия сегодня приняла решение назначить бывшего члена Европарламента Эльмара Брока специальным советником председателя ЕК Жан-Клода Юнкера по отношениям с Украиной", - сказала она.

Как поясняется в заявлении ЕК, немецкий политик будет консультировать председателя Еврокомиссии "по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране".

ЕК подчеркивает, что Брок является одним из старейших членов Европарламента, который был впервые избран в этот институт в 1980 году. За это время он работал заместителем председателя и председателем рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии (ЕНП), главным докладчиком Европарламента по вопросам расширения ЕС, внешнеполитическим представителем группы ЕНП, а также переговорщиком ЕП по созданию внешнеполитической службы ЕС.